Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг сбрасывал мины на общины Сумской области и обстреливал из артиллерии

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг сбрасывал мины на общины Сумской области и обстреливал из артиллерии

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на приграничии Сумах по состоянию на 21.00 28 июня 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская громады.

  • Белопольская громада: враг совершил обстрел из АГС (9 взрывов), СПГ (2 взрыва) и минометов (7 взрывов).
  • Краснопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Миропольская громада: был минометный обстрел (10 взрывов)
  • Юношеская громада: осуществлен артобстрел (2 взрыва) и минометный обстрел (2 взрыва).
  • Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
151
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация