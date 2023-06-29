Враг сбрасывал мины на общины Сумской области и обстреливал из артиллерии

Стала известна ситуация на приграничии Сумах по состоянию на 21.00 28 июня 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская громады.

Белопольская громада: враг совершил обстрел из АГС (9 взрывов), СПГ (2 взрыва) и минометов (7 взрывов).

Краснопольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Миропольская громада: был минометный обстрел (10 взрывов)

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Юношеская громада: осуществлен артобстрел (2 взрыва) и минометный обстрел (2 взрыва).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.