Враг сбросил КАБы на большой город: горит многоэтажка, известно о первых жертвах (фото)

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

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Российская армия нанесла очередной жестокий удар по Харьковщине, применив управляемые авиационные бомбы. Под вражеским огнем оказался город Изюм, где зафиксировано разрушение гражданских объектов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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«Враг атаковал Изюм управляемыми авиабомбами. Предварительно есть попадание в четырехэтажный жилой дом, горят автомобили. Кроме этого, по словам чиновника, вспыхнул пожар и в местном почтовом отделении. Один человек погиб в результате вражеских обстрелов в Изюме», — проинформировал руководитель ОВА.

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Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Сейчас на месте попаданий развернута масштабная спасательная операция.

«Пострадали по меньшей мере 11 человек. 11-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс. Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все экстренные службы», — добавил он.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Атака по Украине 2 ноября — что известно

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Украину 193 дронами, 75 из них — реактивные «Шахеды». ПВО обезвредила 154 беспилотника, сообщили Воздушные силы Украины.

Под ударом ночью находилась Одесса. Там разбиты дома и объекты инфраструктуры. Пострадали пять человек.

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В Киеве и области введены экстренные отключения света из-за ударов РФ. Кроме того, в Киевской области возникли перебои с водоснабжением.

В столице — транспортный коллапс.

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