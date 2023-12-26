"Враг штурмует круглосуточно": Барабаш рассказал о сложной ситуации в Авдеевке

Российская армия увеличила обстрелы Авдеевки Донецкая область. В результате атаки 26 декабря погиб один человек, а один получил ранения.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, каждый день город все больше разрушается. Оккупационная армия, отмечает Барабаш, увеличила количество обстрелов как по городу, так и по позициям вокруг него.

"Если еще неделю назад мы фиксировали в среднем 30 обстрелов в течение суток на территории общины, то последние несколько дней 40 и больше. Понимаем, что враг не может реализовать свои планы по окружению и взятию города, пытается это компенсировать плотностью обстрелов", — подчеркнул руководитель. МВА.

В настоящее время в Авдеевке под ежедневными обстрелами остаются 1203 человека. Сегодня в результате обстрелов погиб мужчина 1966 года рождения, а его жена ранена.

"Враг штурмует круглосуточно. Гатят круглосуточно. Тише и легче не становится", — отмечает Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что битва за Авдеевку похожа на битву за Бахмут. По его словам, оккупанты "в прямом физическом смысле засыпают город телами, и по этим телам дальше продвигаются".

Представитель Объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорит, что к Авдеевке враг стягивает технику и личный состав. .Ежедневно оккупанты теряют 300-400 человек мертвыми и ранеными.

Он рассказал, что местный Авдеевский коксохим контролируют украинские вооруженные силы. Захватчикам не удается захватить завод.

В Белом доме считают, что РФ может усилить наступление на Авдеевку с наступлением устойчивых морозов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби говорит, что оккупанты ждут, пока промерзнет почву, чтобы усилить свои атаки.

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