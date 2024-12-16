Враг штурмует на юге Курахового: детали от ОСУВ "Хортица"

Россияне не ослабляют давление, так что ситуация на фронте остается крайне сложной.

За сутки противник в стремлении улучшить тактическое положение атаковал наши укрепления в районе Сторожевого, Даченского и южных окрестностей Зеленовки. Успеха не имел, зато понес потери и отошел.

Об этом сообщили в ОСУО "Хортица".

Ситуация на фронте

"В результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях получили разрушения, что сделали невозможным их дальнейшее содержание", — подчеркнули там.

Ситуация на фронте

При этом враг совершал активные штурмовые действия в районе Нового Комара, в городской застройке Часового Яра, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахового.

Ситуация на фронте

"Источительные боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения противника", — подытожили в ведомстве.

Напомним, в течение суток украинские военные провели успешные операции и восстановили положение возле Колесниковки Харьковской области. Однако враг продвинулся в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области.

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