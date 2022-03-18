Враг снимает фейковые видео о том, как он раздает продовольственные товары на оккупированных территориях – Харьковская ОВА

Враг снимает фейковые видео о том, как он раздает продовольственные товары на оккупированных территориях – Харьковская ОВА

Российские оккупанты занимаются пропагандой и снимают видео о том, как они якобы помогают гражданскому населению на временно захваченных территориях.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают на камеры продовольственные товары и т.д.

К примеру, в Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал, такого помещения вообще в этом населенном пункте не существует. Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую «картинку», снимают подставных людей, выдающих себя за жителей этой громады и якобы радующихся «русским освободителям», – предупреждает Синегубов в официальном Телеграм-канале.

По его информации, «россия активно работает в интернет-пространстве, запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев».

Синегубов призывает жителей Харьковщины не поддаваться российской пропаганде, проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам.

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