Враг снова атаковал Днепр: загорелся пожар на объекте инфраструктуры

Последствия атаки на Днепр

Российские захватчики вечером, 25 апреля, атаковали Днепр , в результате чего загорелся пожар на объекте инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

«Снова вражеская атака на Днепр. Загорелся пожар на объекте инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Он добавил, что экстренные службы ликвидируют последствия. Предварительно обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что из-под завалов четырехэтажки в Днепре, куда сегодня нанесла удар Россия, спасатели получили тела погибших .

Мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего снялся пожар .