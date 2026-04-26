- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг снова атаковал Днепр: загорелся пожар на объекте инфраструктуры
Предварительно обошлось без пострадавших.
Российские захватчики вечером, 25 апреля, атаковали Днепр , в результате чего загорелся пожар на объекте инфраструктуры.
Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
Он добавил, что экстренные службы ликвидируют последствия. Предварительно обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что из-под завалов четырехэтажки в Днепре, куда сегодня нанесла удар Россия, спасатели получили тела погибших .
Мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего снялся пожар .