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Враг снова атаковал Запорожье: направляйтесь к укрытиям

Дата публикации
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Враг снова атаковал Запорожье: направляйтесь к укрытиям

Фото: ТСН.ua

Внимание! Ракетная атака противника по областному центру.

"Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!", — об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В Запорожье раздаются взрывы. По всей области объявлена воздушная тревога.

Не пренебрегайте личной безопасностью, а также помните о правилах двух стен.

Обстрелы украинских городов

Запорожье снова под ударом россияне : они раньше выпустили по областному центру более полутора десятков дальнобойных боеприпасов.

Большинство ракет взорвались на острове Хортица и разбились о скалистый берег Днепра. Были попадания в детское образовательное учреждение, автосалон, взрывы повредило медучреждение и жилые дома. К сожалению, и в этот раз не обошлось без потерь.

За ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью около 7 ракет С-300.

11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек. Еще столько же травмированы.

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Дата публикации
Просмотры
1873
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