Враг снова атаковал Запорожье: повреждены частные дома, произошел пожар

В ночь на 30 августа российские войска нанесли удар по Запорожью не менее тремя ударными дронами. Зафиксированы разрушения частных домов, в нескольких местах вспыхнули пожары. Предварительно пострадавших среди людей нет.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Жителям, нуждающимся в помощи, напоминают о работе горячих линий:

городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;

горячая линия Запорожской ОВА: 0800503508.

Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги, ведь угроза новых ударов остается высокой.

Ранее Воздушные Силы сообщили о двух вражеских БпЛА ударного типа, двигавшихся в направлении Заводского района Запорожья. Также над областью раздавались взрывы.

В Запорожье на некоторых улицах исчез свет вследствие вражеских ударов. Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как разрешит ситуация безопасности.