ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
481
Время на прочтение
1 мин

Враг снова атаковал Запорожье: повреждены частные дома, произошел пожар

В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя ударными БпЛА. В результате атаки разрушены частные дома и возник пожар, предварительно обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 30 августа российские войска нанесли удар по Запорожью не менее тремя ударными дронами. Зафиксированы разрушения частных домов, в нескольких местах вспыхнули пожары. Предварительно пострадавших среди людей нет.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Жителям, нуждающимся в помощи, напоминают о работе горячих линий:

  • городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;

  • горячая линия Запорожской ОВА: 0800503508.

Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги, ведь угроза новых ударов остается высокой.

Ранее Воздушные Силы сообщили о двух вражеских БпЛА ударного типа, двигавшихся в направлении Заводского района Запорожья. Также над областью раздавались взрывы.

В Запорожье на некоторых улицах исчез свет вследствие вражеских ударов.  Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как разрешит ситуация безопасности.

Дата публикации
Количество просмотров
481
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie