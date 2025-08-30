- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 481
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг снова атаковал Запорожье: повреждены частные дома, произошел пожар
В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя ударными БпЛА. В результате атаки разрушены частные дома и возник пожар, предварительно обошлось без пострадавших.
В ночь на 30 августа российские войска нанесли удар по Запорожью не менее тремя ударными дронами. Зафиксированы разрушения частных домов, в нескольких местах вспыхнули пожары. Предварительно пострадавших среди людей нет.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
Жителям, нуждающимся в помощи, напоминают о работе горячих линий:
городской колл-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;
горячая линия Запорожской ОВА: 0800503508.
Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги, ведь угроза новых ударов остается высокой.
Ранее Воздушные Силы сообщили о двух вражеских БпЛА ударного типа, двигавшихся в направлении Заводского района Запорожья. Также над областью раздавались взрывы.
В Запорожье на некоторых улицах исчез свет вследствие вражеских ударов. Энергетики начнут ликвидацию последствий сразу, как разрешит ситуация безопасности.