Враг снова обстрелял приграничье в Сумской области: поврежден жилой дом

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничной территории на 21:00 11 декабря 2022 года.
После 20 часов россияне открывали огонь по Середино-Будской громаде. Было 4 прилета.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в сообщении в социальных сетях.
В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую громаду.
Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из пограничных сел. Было 6 прилетов.
Позже еще 13 мин разорвались на пограничье.
Обстрелы повредили частный дом. Пострадавших среди людей не было.
«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.
Напомним, в течение дня 10 декабря враг нанес 48 ударов по приграничной области Сумской области. Прошло без жертв и разрушений.
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