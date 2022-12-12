Враг снова обстрелял приграничье в Сумской области: поврежден жилой дом

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничной территории на 21:00 11 декабря 2022 года.

После 20 часов россияне открывали огонь по Середино-Будской громаде. Было 4 прилета.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в сообщении в социальных сетях.

В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую громаду.

Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из пограничных сел. Было 6 прилетов.

Позже еще 13 мин разорвались на пограничье.

Обстрелы повредили частный дом. Пострадавших среди людей не было.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

Напомним, в течение дня 10 декабря враг нанес 48 ударов по приграничной области Сумской области. Прошло без жертв и разрушений.

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