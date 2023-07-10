Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг снова обстрелял Сумщину из минометов: зафиксировано 11 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
62
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг снова обстрелял Сумщину из минометов: зафиксировано 11 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 9 июля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 2 минометных обстрела.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская и Середино-Будская громады.

  • Середино-будская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).
  • Белопольская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что ранее захватчики обстреляли 7 громад Сумщины, есть повреждения.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
62
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация