Враг снова обстрелял Сумщину из минометов: зафиксировано 11 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 9 июля 2023 года.
В течение дня россияне совершили 2 минометных обстрела.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская и Середино-Будская громады.
- Середино-будская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).
- Белопольская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).
Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним, что ранее захватчики обстреляли 7 громад Сумщины, есть повреждения.
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