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Враг снова обстрелял Сумщину: повреждена крыша зернохранилища и ранен человек

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Враг снова обстрелял Сумщину: повреждена крыша зернохранилища и ранен человек

Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Pexels

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 31 июля 2023 года.

В течение дня было совершено 28 вражеских обстрелов. Зафиксировано 164 взрыва.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Обстреляно 17 населенных пунктов в 8 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.

  • Краснопольская громада: минометный обстрел (18 взрывов), САУ (4 взрыва). С вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР.
  • Белопольская громада: миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов).
  • Юношеская громада: ствольная артиллерия (8 взрывов).
  • Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (11 взрывов).
  • Середино-будская громада: ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), гранатомет (5 взрывов). Повреждена крыша частного зернохранилища, двор дома.
  • Великописаревская громада: миномет (33 взрыва).
  • Ранены один человек, повреждены 4 домохозяйства.
  • Новослободская громада: РСЗО (2 взрыва), пуск с вертолета 2 ракет НАР. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.
  • Хотинская громада: миномет (7 взрывов).

Напомним, в Сумах возросло количество жертв в результате ракетного удара кафиров 29 июля, пострадало 20.

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Дата публикации
Просмотры
36
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