Враг снова обстрелял Сумщину: повреждена крыша зернохранилища и ранен человек

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 31 июля 2023 года.
В течение дня было совершено 28 вражеских обстрелов. Зафиксировано 164 взрыва.
Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.
Обстреляно 17 населенных пунктов в 8 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.
- Краснопольская громада: минометный обстрел (18 взрывов), САУ (4 взрыва). С вертолета осуществлен пуск 7 ракет НАР.
- Белопольская громада: миномет (26 взрывов), артиллерия (4 взрыва), ствольная артиллерия (21 взрыв), гранатомет (10 взрывов).
- Юношеская громада: ствольная артиллерия (8 взрывов).
- Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (11 взрывов).
- Середино-будская громада: ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), гранатомет (5 взрывов). Повреждена крыша частного зернохранилища, двор дома.
- Великописаревская громада: миномет (33 взрыва).
- Ранены один человек, повреждены 4 домохозяйства.
- Новослободская громада: РСЗО (2 взрыва), пуск с вертолета 2 ракет НАР. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.
- Хотинская громада: миномет (7 взрывов).
Напомним, в Сумах возросло количество жертв в результате ракетного удара кафиров 29 июля, пострадало 20.
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