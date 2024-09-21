Враг снова ударил по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие дети

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оккупанты ударили КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова.
Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВД в сообщении в соцсетях.
Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление построек больницы, гостиница, возле которой уже было раньше враждебное попадание.
Всего по городу зафиксировали три удара.
Заведение медицины в Харькове, недалеко от которого был прилет, функционирует.
Пострадавших среди пациентов нет.
Значительные повреждения помещений также не зафиксированы, в одном из корпусов повреждено остекление окон.
По обновленным данным, шестеро пострадавших добавлялся 12-летний мальчик с острой реакцией на стресс.
Четверо пациентов больницы, возле которой произошло враждебное попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения.
"На данный момент известно о семи пострадавших, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет, и подросток 17 лет. Один человек госпитализирован", — добавил глава города Игорь Терехов.
Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.
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