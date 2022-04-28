Враг сосредотачивает усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог — Генштаб о ситуации на Южнобужском направлении

Враг сосредотачивает усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог — Генштаб о ситуации на Южнобужском направлении

Оккупанты наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Залива.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил плохие новости для России, начавшей войну против Украины. После встречи министров обороны 40 стран, объем, скорость, логистика и расширенная номенклатура поставок оружия для Украины существенно усиливается.