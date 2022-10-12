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Враг сосредотачивает усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании украинском наступлении — ОК "Юг"

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Враг сосредотачивает усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании украинском наступлении — ОК "Юг"

Фото: Associated Press

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 11.10.2022.

Ситуация в южнобузской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления и логистического обеспечения.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наступательных действий украинских. Несмотря на это, украинскими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.

Враг усиленно проводит воздушную разведку, вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и только что освобожденных территориях. Продолжает обстрелы наших позиций и тыловых территорий, не отказывается и от техногенного шантажа.

Напомним, что на юге украинские военные выполнили 300 огневых задач и уничтожили 23 россиян.

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Дата публикации
Просмотры
384
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