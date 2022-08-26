Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций – оперативное командование «Юг»

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Напомним, россияне, вероятно, обстреляли Чаплино из РСЗО "Торнадо-С".

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