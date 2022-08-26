Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций – оперативное командование «Юг»

Ситуация в операционной зоне сложная, но контролируемая.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
- Неприятель сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары.
- В течение дня штурмовой авиацией и вертолетом нанес пять ударов по украинским позициям вдоль линии боевого столкновения. Без наших утрат.
- Реактивными системами залпового огня "Ураган" под вечер ударил по Березнеговатской общине. Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих утрат.
Напомним, россияне, вероятно, обстреляли Чаплино из РСЗО "Торнадо-С".
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