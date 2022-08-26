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Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций – оперативное командование «Юг»

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Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций – оперативное командование «Юг»

Фото: Associated Press

Ситуация в операционной зоне сложная, но контролируемая.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

  • Неприятель сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары.
  • В течение дня штурмовой авиацией и вертолетом нанес пять ударов по украинским позициям вдоль линии боевого столкновения. Без наших утрат.
  • Реактивными системами залпового огня "Ураган" под вечер ударил по Березнеговатской общине. Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих утрат.

Напомним, россияне, вероятно, обстреляли Чаплино из РСЗО "Торнадо-С".

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