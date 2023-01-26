Враг совершил 60 ударов по громадам Сумщины: обошлось без жертв

В течение 25 января 2023 россияне нанесли 60 ударов по приграничной Сумщине.

Враг открывал огонь по Белопольской, Эсманьской, Глуховской, Зноб-Новгородской громадах Сумской области.

Об этом в социальных сетях сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности:

По Эсманьской громаде противник избивал из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей.

Белопольская громада: враг из артиллерии обстрелял пограничные, 20 прилетов.

Глуховская громада россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов.

Зноб-новгородская громада тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.

«Во всех случаях без пострадавших и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц», – говорится в сообщении.

Обстрел Сумщины: подробности

23 января 2023 года российские террористы снова массово обстреляли Сумщину. Под обстрел попал село Кучеривка Сумской области, российские террористы обстреляли жилой дом многодетной семьи. На месте трагедии погибла мать двоих детей, еще трое ранены. Все они – члены одной семьи.

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