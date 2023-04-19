Враг совершил атаку дронами-камикадзе по Одесщине: есть попадание в объект общественной инфраструктуры – власть

Благодаря удачной работе сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадания по объекту общественной инфраструктуры.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Одесского РОА Юрий Крук.

По предварительной информации, без пострадавших. Принимаются меры по локализациям пожара, на месте происшествия привлечены подразделения ГСЧС и другие структуры.

"Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.

Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

Заметим, что в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.