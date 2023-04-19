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Враг совершил атаку дронами-камикадзе по Одесщине: есть попадание в объект общественной инфраструктуры – власть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
341
Время на прочтение
1 мин
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Враг совершил атаку дронами-камикадзе по Одесщине: есть попадание в объект общественной инфраструктуры – власть

Фото: ТСН.ua

Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахид-136 по Одесщине.

Благодаря удачной работе сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадания по объекту общественной инфраструктуры.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Одесского РОА Юрий Крук.

По предварительной информации, без пострадавших. Принимаются меры по локализациям пожара, на месте происшествия привлечены подразделения ГСЧС и другие структуры.

"Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.

Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

Заметим, что в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
341
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