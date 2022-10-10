Враг совершил новую атаку на Запорожье: зафиксировано около десятка прилетов

Россияне продолжают терроризировать Запорожье и наносить по городу новые удары.

На Запорожье была совершена очередная вражеская атака.

Об этом в сообщении в Telegram-канале заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности. Помогаем друг другу", — говорится в сообщении.

Тем временем украинский журналист Андрей Цаплиенко продемонстрировал, какие звуки слышат жители Запорожья чуть ли не каждую ночь.

Также в области и в городе объявили отбой воздушной тревоги.

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Обстрел Запорожья

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в Запорожье выросло количество погибших в результате российской атаки. Сейчас речь идет о 14 человек, но это количество может возрасти.

Сотни семей остались без жилья. От удара одной из ракет – тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 – по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд.

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