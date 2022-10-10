Враг совершил новую атаку на Запорожье: зафиксировано около десятка прилетов

Россияне продолжают терроризировать Запорожье и наносить по городу новые удары.
На Запорожье была совершена очередная вражеская атака.
Об этом в сообщении в Telegram-канале заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности. Помогаем друг другу", — говорится в сообщении.
Тем временем украинский журналист Андрей Цаплиенко продемонстрировал, какие звуки слышат жители Запорожья чуть ли не каждую ночь.
Также в области и в городе объявили отбой воздушной тревоги.
Обстрел Запорожья
Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в Запорожье выросло количество погибших в результате российской атаки. Сейчас речь идет о 14 человек, но это количество может возрасти.
Сотни семей остались без жилья. От удара одной из ракет – тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 – по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд.
Читайте также:
- Ракетные обстрелы Запорожья: Кулеба призвал ускорить поставки Украине ПВО
- Спасатели показали, что происходит на месте разбомбленной россиянами многоэтажки в Запорожье (фото)
- Управляемые, крылатые и С-300: стало известно, какими ракетами россияне обстреляли Запорожье и откуда именно избивали