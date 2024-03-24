Враг совершил очередной ракетный обстрел Украины: в Киевской области работала ПВО — КМВА

По предварительной информации, силы ПВО на Киевщине уничтожили 10 российских ракет.
Российские захватчики в ночь на 24 марта совершили массированный ракетный удар по Украине, в столице силы ПВО уничтожили примерно 10 ракет.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Сообщается, что враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы был поражен примерно десяток вражеских ракет. Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы.
По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений. Зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в России с аэродрома "Оленья" в Мурманской области в воздух поднялась 14 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Кроме того, мы ранее сообщали, что в Польше во время ракетной атаки на Украину в небо поднимали истребители F-16.
Читайте также:
- На Хмельнитчине раздались взрывы
- В Кривом Роге перебои со светом после обстрела
- В России в воздух поднялась стратегическая авиация: когда выйдет на пусковые рубежи