Враг совершил семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке: подробности

Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке совершили российские оккупационные войска этой ночью.

В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.

Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В Константиновке удар пришелся на промышленную зону.

По предварительной информации, погибших и пострадавших при обстреле нет.

Кроме того, несколькими часами ранее под вражеским огнем оказались Курахово и пгт Кураховка — повреждены частные дома и сети, обеспечивающие Кураховское общество теплом.

«Враг не прекращает терроризировать прежде всего гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры. Делает это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян на нашей украинской земле подробно фиксируем. Ответ будут держать все, причастные к преступлениям», – говорится в сообщении.

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Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 8 января 2023 года в Херсоне прозвучали взрывы.

Враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина.

К тому же в Запорожье во время путинского "перемирия" раздались взрывы.

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