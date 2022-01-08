Враг стреляет из гранатометов и минометов: в ООС рассказали о ситуации на Донбассе

На Рождество раздавались выстрелы.
Российско-оккупационные войска продолжают стрелять на Донбассе.
Так, за прошедшие сутки, на Рождество, 7 января, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).
"Вблизи Катериновки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В сторону Каменки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Недалеко от Новотошкивского противник открывал огонь с автоматических и станковых", – рассказали в ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на утро 8 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США: под вопросом передачи ПЗРК "Стингер".
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