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Враг стремится разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на Одесщину — ОК "Юг"

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Враг стремится разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на Одесщину — ОК "Юг"

Фото: Associated Press

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 12 августа 2022 года.

Ситуация в операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая.

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, предпочитая тактику контрбатарейной борьбы и авиационных ударов.

В течение дня трижды пытался вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Удачи не имел. С потерями ретировался.

Вражеская штурмовая авиация и вертолеты 7 раз атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения и освобождены населенные пункты.

Стремясь разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на жителей Одесщины, враг с самолета Су-35 по направлению к Черному морю атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Потерь и разрушений нет.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях война России против Украины может закончиться до конца года.

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