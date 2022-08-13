Враг стремится разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на Одесщину — ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 12 августа 2022 года.
Ситуация в операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая.
Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, предпочитая тактику контрбатарейной борьбы и авиационных ударов.
В течение дня трижды пытался вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Удачи не имел. С потерями ретировался.
Вражеская штурмовая авиация и вертолеты 7 раз атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения и освобождены населенные пункты.
Стремясь разрушать инфраструктуру Николаевщины и психологически давить на жителей Одесщины, враг с самолета Су-35 по направлению к Черному морю атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Потерь и разрушений нет.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях война России против Украины может закончиться до конца года.
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