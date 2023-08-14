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Враг трижды атаковал ночью Одесщину ударными дронами и ракетами "Калибр"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Враг трижды атаковал ночью Одесщину ударными дронами и ракетами "Калибр"

В результате вражеской атаки пострадал супермаркет / Фото: Суспільне

Враг применил две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".

Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены.

Об этом сообщает Силы обороны юга Украины.

В результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили.

На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.

Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.

Напомним, что ранеев Одесской области были слышны взрывы. По предварительной информации, работало ПВО.

Также в Киеве и ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога. Позже в некоторых областях раздался отбой.

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Просмотры
147
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