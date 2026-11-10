Враг целит в мосты и энергетику новым вооружением: ISW рассказал об опасной модернизации ракет РФ

Обломки вражеского беспилотника / © Facebook/Артем Семенихин

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Российские оккупационные войска перешли к новой тактике массированных ударов по критической, транспортной и промышленной инфраструктуре Украины, применяя новые и модернизированные виды ракетного и беспилотного вооружения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков, враг активно использует пробелы в украинской противовоздушной обороне, интегрируя в свои ударные группы так называемые квазикрылатые ракеты и реактивные БПЛА.

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Реактивная «Герань» и квазикрылатые ракеты

Главное управление разведки МО Украины сообщило о появлении новой модификации дальнобойного дрона — «Герань-5 К5-К». Из-за аэродинамических характеристик и высокой скорости (до 450 км/ч) украинская разведка классифицирует его как «малогабаритную крылатую ракету».

Этот аппарат более короткий и более узкий размах крыльев, чем стандартная «Герань-5», его дальность составляет до 1000 км, а масса боевой части — 90 кг. Россия уже оснащает эти БПЛА термобарической боевой частью, что создает колоссальную разрушительную силу в гражданских районах.

Кроме этого, россияне применяют более дешевые высокоманевренные квазикрылатые ракеты (в частности типа «Бандероль» и «Дан-Ц»). Они занимают промежуточную нишу между медленными дронами-камикадзе и полноценными крылатыми ракетами, создавая дополнительное давление на украинскую ПВО в преддверии зимней кампании 2026-2027 годов.

Охота на мосты и модернизированная баллистика

Оккупанты также перерабатывают зенитные и баллистические ракеты для повышения точности ударов по ключевым транспортным узлам Украины — в частности, по мостам в Киеве и Запорожье.

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Переработанные ракеты РМ-48У (для С-300/С-400)

Враг все чаще использует их для ударов по наземным целям, в частности по мостам в Киеве, чтобы уменьшить использование дорогих «Искандер-М». По данным Офиса Генпрокурора, ракеты РМ-48У составляли более половины всех баллистических и гиперзвуковых целей, выпущенных РФ начиная с лета 2026 года.

Точнее «Искандер-М»

По данным украинских специалистов по оборонным технологиям, оккупанты модифицировали баллистические ракеты «Искандер-М», добавив радиолокационные и оптические системы головки самонаведения. Это позволило повысить точность попадания до нескольких метров для прицельных ударов по стратегическим мостам.

В ISW подчеркивают, что акцент Кремля на модернизации ракет и переходе на новые виды оружия свидетельствует о намерении максимально дестабилизировать экономику и логистику Украины во время грядущих зимних обстрелов.

Напомним, ранее советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям и военный эксперт Сергей Флеш Бескрестнов объяснил, чем Россия может попытаться разрушить мосты. Он отметил, что российские ударные беспилотники представляют серьезную угрозу для мостов в Киеве, а установка защитных сеток не может обеспечить надежную защиту от таких атак. Самым эффективным решением было уничтожать дроны еще на подлете в столицу, чтобы они не достигали мостов и не создавали опасности для окружающей застройки.

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