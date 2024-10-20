Враг ударил баллистикой по Кривому Рогу: продолжается спасательная операция

Россияне несколько раз обстреляли город.
В Крыму Роге после атаки вражеской баллистики продолжается аварийно-спасательная операция.
Об этом заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в социальных сетях.
Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы.
Вниманию жителей пострадавших домов – штаб помощи людям разворачивается в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе 11, туда уже везут стройматериалы – пленку, ОСБ и другое.
Ближайший пункт несокрушимости – ОШ №109 по адресу ул. Ярослава Мудрого 83.
Напомним, ранее российские кафиры ударили несколькими "Шахедами" по Кривому Рогу. Зафиксировано попадание в трех местах, в том числе – в крышу пятиэтажки.
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