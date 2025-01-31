Враг ударил баллистикой по Одессе: главное из обращения Зеленского

Сегодня Россия вновь нанесла ракетные удары по югу Украины, в частности по городу Одесса. К сожалению, есть попадания в гражданскую застройку.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 31 декабря.

"Сейчас на Юге нашей страны – в Одессе – продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно – баллистика. Удары прямо по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова: ПВО – первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что сегодня прошло заседание Ставки.

"Много докладов. О поставках в войска – это наше оружие, все закупки, контракты. Все это есть. Обеспечение есть. Надо больше темпа в поставке и нужно больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей. Больше заказов на дроны. Больше инвестиций в разработку базового оружия. Все необходимые поручения есть. Наша промышленность имеет потенциал. Страны и, в частности, в Европе, готовы работать с Украиной для инвестиций в наше вооруженное производство. И у наших дипломатов есть четкие задачи. Нам нужно, чтобы деньги от партнеров на украинскую "оборонку" росли. И в частности, это должно быть KPI – ключевые показатели эффективности украинской дипломатии", — подчеркнул президент.

По его словам, Силы обороны Украины готовят новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений. На следующей неделе должны обнародовать детали этих планов для ознакомления общества.

В то же время, правительство готовит "важные переговоры с европейцами" и командой США.

"Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны!", — подчеркнул Владимир Зеленский.