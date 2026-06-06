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Враг ударил беспилотниками по Сумщине: есть раненые и перебои со светом
Вражеские дроны атаковали Сумскую область. В результате атак пострадали работница заправки и водитель почтового автомобиля.
В ночь на 6 июня российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры, автозаправочную станцию и почтовый автомобиль в Сумской области. В результате ударов ранения получили два человека.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Из-за обстрелов энергетических объектов с вечера в отдельных населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением света.
После полуночи один из российских беспилотников ударил по АЗС в Тростянецкой громаде. Травмы получила работница станции. Ее доставили в больницу, к счастью, угрозы ее жизни нет.
Еще один дрон атаковал почтовый автомобиль на автодороге в Сумском районе вблизи Садовской громады. Пострадал водитель. Его доставили в больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.
«В Тростянецкой общине в результате попадания вражеского БПЛА травмирована 35-летняя женщина. В Садовской общине в результате попадания вражеского беспилотника в автомобиль ранен 48-летний мужчина», — отмечается в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки из-за российских атак в приграничных общинах Сумщины ранения получили еще пять человек. По данным областной военной администрации, тяжелораненых среди них нет.
В «Сумыоблэнерго» подтвердили, что из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру в части Сумской области произошли отключения электроэнергии. Сейчас работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно.
В компании отметили, что причиной отключений является вооруженная агрессия России. Из соображений безопасности детали не разглашаются.
Напомним, утром 6 июня российские войска атакуют беспилотниками Запорожье. В городе прозвучала серия взрывов, а во время нескольких волн ударов было зафиксировано попадание. В результате обстрела пострадали многие люди.