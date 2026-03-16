Враг ударил БпЛА по Запорожью: возник пожар, есть пострадавшие (видео)

Последствия удара по Запорожью

Вечером, 15 марта, российские захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотными.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг атакует Запорожье. Повреждены жилые дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, Федоров сообщил, что в результате атаки произошел пожар и пострадал.

«Одна женщина получила ранения в результате атаки на Запорожье. Медики оказывают ей помощь», — заявил Федров.

Перед атакой Воздушные силы сообщали о группе ударных. БПЛА, двигавшиеся в сторону Запорожья.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Запорожье 14 марта возросло количество жертв. В больнице скончался юный парень.

Мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Запорожский район, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых двое детей.