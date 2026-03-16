- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг ударил БпЛА по Запорожью: возник пожар, есть пострадавшие (видео)
В результате вражеского удара повреждения жилых домов.
Вечером, 15 марта, российские захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотными.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Враг атакует Запорожье. Повреждены жилые дома», — говорится в сообщении.
Кроме того, Федоров сообщил, что в результате атаки произошел пожар и пострадал.
«Одна женщина получила ранения в результате атаки на Запорожье. Медики оказывают ей помощь», — заявил Федров.
Перед атакой Воздушные силы сообщали о группе ударных. БПЛА, двигавшиеся в сторону Запорожья.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на Запорожье 14 марта возросло количество жертв. В больнице скончался юный парень.
Мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Запорожский район, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых двое детей.