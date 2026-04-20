Враг ударил дронами по дому в одной из областей: вспыхнул пожар, есть пострадавшие (фото)

Пострадавшие и полностью разрушенный дом — такие последствия ночного налета российских дронов на поселок Великий Бурлук.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
Последствия российской атаки на Великий Бурлук

Российские военные в ночь на 20 апреля атаковали беспилотником трехквартирный жилой дом в Великом Бурлуке на Харьковщине. Вспыхнул масштабный пожар и пострадали люди.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Во время атаки на Великий Бурлук ночью враг ударил беспилотниками по трехквартирному жилому дому. В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 200 кв. м.

К сожалению, пострадали трое жителей.

Спасатели ГСЧС работали в чрезвычайно сложных условиях, рискуя из-за возможных повторных ударов, чтобы быстро потушить пламя и не допустить его распространения на соседние дома.

Медики ГСЧС оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 20 апреля российские оккупанты атаковали беспилотником Основянский район Харькова. Известно о двух пострадавших, на месте работают экстренные службы, а последствия попадания уточняются.

