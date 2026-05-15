Враг ударил дроном по области на севере Украины: ранены мать с дочерью (фото)

Поврежденный российской атакой дом в Черниговской области

Российские войска 15 мая атаковали дроном село в Черниговской области. В результате удара ранения получили мать и ее 13-летняя дочь.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В 6:00 российский дрон «Герань» атаковал село в Городнянской громде Черниговщины. В результате удара вспыхнул жилой дом. Пострадали 45-летняя мать и ее 13-летняя дочь. Женщину и ребенка госпитализировали.

Накануне днем ударный беспилотник попал в агропредприятие в Новгороде-Северском. Из-за атаки поврежден резервуар для хранения зерна. Пожар, который возник после «прилета», удалось оперативно ликвидировать.

В течение суток в регионе зафиксировали 10 обстрелов и 28 взрывов.

Последствия удара по Черниговской области

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали энергетический объект в Черниговском районе, в результате чего более 31 тыс. абонентов осталась без света. В «Черниговоблэнерго» информировали, что ремонтные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

К слову, в ночь на 15 мая Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что силам ПВО удалось сбить или подавить ракету Х-35 и 130 беспилотников в южных, северных и восточных регионах. Зафиксировано попадание семи дронов в шести локациях и падение обломков в семи местах.

