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Враг ударил FPV-дроном по областному центру Украины: первые детали
Под российскую атаку попал Космический район.
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Российские войска атаковали беспилотником Запорожье. В результате вражеского удара была ранена женщина.
Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Враг ударил FPV-дроном по Космическому району Запорожья. Ранения получила женщина, которой оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в результате вражеских ударов по Запорожью 22 ноября погиб мужчина. Это произошло в Заводском районе города.
К слову, в ночь на 23 ноября российская армия атаковала Украину ударными дронами. Они двигались на севере, в центре и на юге Украины.
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