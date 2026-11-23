FPV-дрон / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали беспилотником Запорожье. В результате вражеского удара была ранена женщина.

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Реклама

Враг ударил FPV-дроном по Космическому району Запорожья. Ранения получила женщина, которой оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Реклама

Напомним, в результате вражеских ударов по Запорожью 22 ноября погиб мужчина. Это произошло в Заводском районе города.

К слову, в ночь на 23 ноября российская армия атаковала Украину ударными дронами. Они двигались на севере, в центре и на юге Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров