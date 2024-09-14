Враг ударил КАБом по Харькову: произошел прилет по Холодногорскому району

Россияне продолжают обстреливать Харьков.
Во время воздушной тревоги в ночь на 14 сентября 2024 года произошел удар КАБом по Харькову.
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в сообщении в социальных сетях.
"Предварительно имеем информацию о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.
От обстрела пострадал гаражный кооператив. К счастью – без раненых.
Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщал о ситуации в Харьковской области и накануне. По его словам, там выросла интенсивность штурмовых действий со стороны противника. оккупанты пытаются вернуть недавно утраченные территории, которые освободили наши бойцы.
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