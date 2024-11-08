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Враг ударил КАБом по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших растет

Враг ударил КАБом по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших растет

Враг ударил КАБом по многоэтажке в Харькове: количество пострадавших растет

Повреждены здания вокруг. / Фото: из соцсетей

Спасательная операция в многоэтажке продолжается.

В результате удара по многоэтажке на Салтовке в Харькове пострадали.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в социальных сетях.

В результате удара по центральной части города есть повреждения админзданий и жилых домов. Службы продолжают осмотр.

В результате обстрела КАБ попадание в 12-этажный жилой дом. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг.

К этой минуте восемь пострадавших. Спасательная операция в многоэтажке продолжается.

Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.

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