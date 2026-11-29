Враг атаковал Одессу / © Getty Images

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В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Одессу. В результате удара повреждена жилая многоэтажка, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате вражеского удара по жилому дому пострадали.

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На месте атаки работают все соответствующие службы.

Также развернули оперативный штаб, где людям будут оказывать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Украину ночью 29 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Кременчуге Полтавской области российский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома.

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