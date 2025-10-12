Враг ударил по Чернигову дронами: зафиксированы взрывы, есть раненые

Шахед

В воскресенье, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов беспилотниками, в результате атаки есть раненые.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

По его словам, в городе было зафиксировано два взрыва. В результате атаки пострадали пять человек, один человек находится в тяжелом состоянии и госпитализирован.

На месте работают экстренные службы, информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в столице и области за сегодня два раза из-за вражеских беспилотников была объявлена воздушная тревога