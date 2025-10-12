- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Враг ударил по Чернигову дронами: зафиксированы взрывы, есть раненые
В городе прогремело два взрыва, пострадали пять человек, один человек в тяжелом состоянии.
В воскресенье, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов беспилотниками, в результате атаки есть раненые.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.
По его словам, в городе было зафиксировано два взрыва. В результате атаки пострадали пять человек, один человек находится в тяжелом состоянии и госпитализирован.
На месте работают экстренные службы, информация о последствиях удара уточняется.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в столице и области за сегодня два раза из-за вражеских беспилотников была объявлена воздушная тревога