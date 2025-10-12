ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
837
Время на прочтение
1 мин

Враг ударил по Чернигову дронами: зафиксированы взрывы, есть раненые

В городе прогремело два взрыва, пострадали пять человек, один человек в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Шахед

Шахед

В воскресенье, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов беспилотниками, в результате атаки есть раненые.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

По его словам, в городе было зафиксировано два взрыва. В результате атаки пострадали пять человек, один человек находится в тяжелом состоянии и госпитализирован.

На месте работают экстренные службы, информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в столице и области за сегодня два раза из-за вражеских беспилотников была объявлена воздушная тревога

Дата публикации
Количество просмотров
837
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie