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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг ударил по Днепропетровщине: есть раненые и разрушения (фото)

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами и артиллерией. Есть раненые.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия российской атаки

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В ночь на 7 июня Днепропетровская область пережила комбинированную атаку российских войск. Враг применил ракеты и ударные беспилотники. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и 27 дронов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате вражеского обстрела в Днепре пострадали две женщины — 45 и 88 лет. Одна из них продолжает лечение амбулаторно. В городе повреждены объекты инфраструктуры, учебное заведение, предприятие, десятки гаражей, машины и многоэтажки.

В Павлограде зафиксированы разрушения на предприятии и в жилых домах. Вспыхнул пожар, в результате чего сгорели 9 автомобилей. Люди не пострадали.

Утром враг снова атаковал Никопольщину — FPV-дронами и тяжелой артиллерией. В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно, обошлось без жертв.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, в ночь на 7 июня армия РФ выпустила по Украине 215 средств воздушного нападения — беспилотники и несколько типов ракет.

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