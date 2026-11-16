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Враг ударил по энергетике на юге Украины: без света — десятки тысяч человек (фото)
Более 52 тыс. семей остались без света в результате утренних обстрелов энергообъектов ДТЭК.
Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Из-за атаки на объекты ДТЭК без электроэнергии осталось 52,2 тыс. семей.
Об этом сообщила компания ДТЭК.
Оккупанты в очередной раз атаковали энергетические объекты ДТЭК в северной части Одесчины. В результате обстрела света остались 52 200 семей.
Повреждения получила производственная площадка компании. В здании выбиты окна, а также повреждены потолки и двери.
В настоящее время энергетики работают над устранением последствий атаки и восстановлением поврежденного оборудования.
Напомним, 15 ноября вражеская армия атаковала энергообъект, из-за чего в Запорожской и Днепропетровской областях вводили вынужденные аварийные отключения света. Часть жителей Запорожского региона остались без электроснабжения, а важные объекты перешли на резервное питание. На Днепропетровщине частично были обесточены населенные пункты Днепровского и Каменского районов — там критическую инфраструктуру перевели на генераторы и развернули «Пункты незламности».