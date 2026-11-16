Разрушение в Одесской области после атаки 16 ноября / © ДТЕК

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Из-за атаки на объекты ДТЭК без электроэнергии осталось 52,2 тыс. семей.

Об этом сообщила компания ДТЭК.

Реклама

Оккупанты в очередной раз атаковали энергетические объекты ДТЭК в северной части Одесчины. В результате обстрела света остались 52 200 семей.

Реклама

Повреждения получила производственная площадка компании. В здании выбиты окна, а также повреждены потолки и двери.

В настоящее время энергетики работают над устранением последствий атаки и восстановлением поврежденного оборудования.

Разрушение в Одесской области после атаки 16 ноября / © ДТЕК

Разрушение в Одесской области после атаки 16 ноября / © ДТЕК

Напомним, 15 ноября вражеская армия атаковала энергообъект, из-за чего в Запорожской и Днепропетровской областях вводили вынужденные аварийные отключения света. Часть жителей Запорожского региона остались без электроснабжения, а важные объекты перешли на резервное питание. На Днепропетровщине частично были обесточены населенные пункты Днепровского и Каменского районов — там критическую инфраструктуру перевели на генераторы и развернули «Пункты незламности».

Новости партнеров