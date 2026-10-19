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- Украина
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Враг ударил по энергетике на западе Украины: без света десятки тысяч человек
Из-за вражеских атак на Волыни без света находятся около 68 тыс. точек учета.
Российские захватчики 19 октября продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Волынской области. В результате обстрела без электроснабжения остались около 68 тыс. абонентов в нескольких громадах.
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.
Под российским ударом на Волыни оказались Киверцовская и Прилесненская громады. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В настоящее время без электроснабжения остаются около 68 тыс. точек учета.
С начала суток вражеским атакам на критическую инфраструктуру подверглись Ковельская, Маневицкая, Прилесненская, Киверцовская и Луцкая громады.
Аварийные бригады и службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения.
Напомним, утром в Луцке раздались взрывы. В регионе работала противовоздушная оборона.
Заметим, в ночь на 19 октября российские захватчики били по энергетике Украины, в результате чего без света остались части Винницкой и Ровенской областей. В Виннице и части области также отсутствует водоснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов, однако новые удары усложняют восстановительные работы.