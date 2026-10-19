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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг ударил по энергетике на западе Украины: без света десятки тысяч человек

Из-за вражеских атак на Волыни без света находятся около 68 тыс. точек учета.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака российским дроном

Атака российским дроном

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Российские захватчики 19 октября продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Волынской области. В результате обстрела без электроснабжения остались около 68 тыс. абонентов в нескольких громадах.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

Под российским ударом на Волыни оказались Киверцовская и Прилесненская громады. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В настоящее время без электроснабжения остаются около 68 тыс. точек учета.

С начала суток вражеским атакам на критическую инфраструктуру подверглись Ковельская, Маневицкая, Прилесненская, Киверцовская и Луцкая громады.

Аварийные бригады и службы работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением электроснабжения.

Напомним, утром в Луцке раздались взрывы. В регионе работала противовоздушная оборона.

Заметим, в ночь на 19 октября российские захватчики били по энергетике Украины, в результате чего без света остались части Винницкой и Ровенской областей. В Виннице и части области также отсутствует водоснабжение. Соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов, однако новые удары усложняют восстановительные работы.

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