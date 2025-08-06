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- Украина
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Враг ударил по газовому объекту на Одесчине: огонь видели аж в Румынии (видео)
Из-за атаки в Измаильском районе поврежден газопровод. Без газа остались 2500 абонентов.
Российские войска атаковали дронами Измаильский район Одесской области в ночь на 6 августа и повредили газовую инфраструктуру. На месте возник пожар, который был виден аж из Румынии.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и телеграм-каналы.
Во время атаки на Измаильский район ударными беспилотниками произошло повреждение газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали пожарные.
«Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы. Огнем уничтожено производственное оборудование», — отметил Кипер.
Из-за повреждения магистрального газопровода от газа временно отключены 2500 абонентов.
Продолжаются работы по ликвидации последствий. На месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют следы очередного российского преступления.
В соцсетях появились видео с пожаром в Измаильском районе, снятым с территории Румынии.
Напомним, перед этим российская армия атаковала Измаильский район дронами в середине июля. Враг поразил инфраструктурный объект и возник пожар.
Заметим, в ночь на 6 августа российские захватчики атаковали Украину 45 «Шахедами» и дронами других типов. Большинство целей сбила ПВО, но в трех локациях произошли попадания 9 беспилотников.