Враг ударил по газовому объекту на Одесчине: огонь видели аж в Румынии (видео)

Пожар на газопроводе в Измаильском районе Одесской области после атаки дронами / © скриншот с видео

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Российские войска атаковали дронами Измаильский район Одесской области в ночь на 6 августа и повредили газовую инфраструктуру. На месте возник пожар, который был виден аж из Румынии.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и телеграм-каналы.

Во время атаки на Измаильский район ударными беспилотниками произошло повреждение газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали пожарные.

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«Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы. Огнем уничтожено производственное оборудование», — отметил Кипер.

Из-за повреждения магистрального газопровода от газа временно отключены 2500 абонентов.

Продолжаются работы по ликвидации последствий. На месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют следы очередного российского преступления.

В соцсетях появились видео с пожаром в Измаильском районе, снятым с территории Румынии.

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Дата публикации 10:16, 06.08.25 Количество просмотров 23 После атаки РФ на Одесчине возник пожар на газопроводе

Напомним, перед этим российская армия атаковала Измаильский район дронами в середине июля. Враг поразил инфраструктурный объект и возник пожар.

Заметим, в ночь на 6 августа российские захватчики атаковали Украину 45 «Шахедами» и дронами других типов. Большинство целей сбила ПВО, но в трех локациях произошли попадания 9 беспилотников.