Враг ударил по Харькову: возник пожар на объекте газовой инфраструктуры

Россия в очередной раз атаковала Харьков.
Враг нанес не менее 5 ударов, часть — по населенным пунктам Харьковского района.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По обновленной информации, два человека получили осколочные ранения, один — острая реакция на стресс.
Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры.
"На месте прилета пожар, перебит газон, пострадали и окрестные дома — видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход — узнаем подробнее. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — добавил глава Харькова Игорь Терехов.
Напомним, что подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.
Также почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.
А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.
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