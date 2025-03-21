Враг ударил по кладбищу в Одессе: разрушены десятки могил (фото)

Обстрел Одессы повредил Новогородское кладбище. По предварительным данным, разрушены более 30 могил.
В четверг, 20 марта, российские дроны-камикадзе атаковали пригород Одессы. Пламя охватило торговый центр и магазины, также поврежден многоэтажный дом и автомобили.
Об этом сообщил Одесский городской совет.
По предварительной информации, в результате удара пострадали трое подростков. Медики предоставили им необходимую помощь как на месте происшествия, так и в городской больнице.
Также зафиксировано разрушение на Новогородском (Таировском) кладбище. Наибольшие повреждения получил участок 64а, частично пострадали 104 и 93, где захоронения осуществлялись с 1974 по 2010 год. В общей сложности повреждено 50 могил, из них 30 разрушены полностью.
Напомним, россияне выпустили по Украине более 200 "Шахедов".
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