Враг ударил по кладбищу в Одессе: разрушены десятки могил (фото)

В четверг, 20 марта, российские дроны-камикадзе атаковали пригород Одессы. Пламя охватило торговый центр и магазины, также поврежден многоэтажный дом и автомобили.

Об этом сообщил Одесский городской совет.

По предварительной информации, в результате удара пострадали трое подростков. Медики предоставили им необходимую помощь как на месте происшествия, так и в городской больнице.

Также зафиксировано разрушение на Новогородском (Таировском) кладбище. Наибольшие повреждения получил участок 64а, частично пострадали 104 и 93, где захоронения осуществлялись с 1974 по 2010 год. В общей сложности повреждено 50 могил, из них 30 разрушены полностью.

Повреждение Новогородского кладбища / Фото: Одесский городской совет

Повреждение Новогородского кладбища / Фото: Одесский городской совет

Повреждение Новогородского кладбища / Фото: Одесский городской совет

Напомним, россияне выпустили по Украине более 200 "Шахедов".

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