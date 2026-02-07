Враг ударил по критической подстанции на Западе Украины: какие последствия

Энергетика / © Associated Press

Реклама

Вследствие российской атаки по Западноукраинской электроподстанции, во Львовской области возможны перебои в энергоснабжении западных регионов Украины.

Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

«Враг пытался ударить по подстанции, и по публичным источникам уже есть информация об определенных разрушениях», — отметил Игнатьев, подчеркнув, что это самая большая электроподстанция Европы.

Реклама

По его словам, подстанция регулирует электроснабжение в западные регионы, объединяя выдачу с Хмельницкой и Ровенской АЭС, балансировку через бурштынскую и Добротворскую ТЭС, а также прием электроэнергии в условиях импорта и аварийной помощи от ЕС.

«Объединенный диспетчерский центр „Укрэнерго“ уже обратился за краткосрочной аварийной помощью в Республику Польша — до 200 мегаватт-часов, что примерно соответствует мощности 1,5 атомных реакторов», — сообщил эксперт.

Он добавил, что ситуация не является критической, однако из-за похолодания следующие четыре дня будут сложными для населения: «Надо иметь запас воды, хлеба, теплой пищи, термос с горячим чаем и знать, где находятся пункты несокрушимости».

«Ситуация непростая, но благодаря работе энергетиков, которые работают на высоте и в мороз, тепло и свет поддерживается. Давайте поблагодарим каждого энергетика, который обеспечивает стабильность системы», — подытожил Игнатьев.

Реклама

По его оценке, критического дефицита электроэнергии пока не предвидится.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и утром 7 февраля Львовская область пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами.