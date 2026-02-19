- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг ударил по Лозовской общине: проблемы с водой и обесточенная самая большая котельная
После очередных вражеских ударов по Лозовской общине повреждена критическая инфраструктура — в городе возникли серьезные перебои с водоснабжением, а самая большая котельная осталась без электроэнергии.
Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский .
По его словам, коммунальные службы и энергетики продолжают работу на объектах. В то же время возобновить подачу воды не удалось. Основная задача – обеспечить жителей водой до утра.
Кроме этого, из-за последствий обстрелов обесточена самая большая котельная города. От нее зависит почти 16 тысяч абонентов. Учитывая минусовую температуру ночью, все силы направлены на то, чтобы сохранить теплосети и возобновить теплоснабжение.
Мэр призвал жителей не вмешиваться самостоятельно во внутридомовые сети без соответствующих указаний коммунальщиков.
Также в общине действуют пункты Несокрушимости. Параллельно власти работают над альтернативными вариантами питания и водоснабжения, однако детали из соображений безопасности не разглашаются.