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Враг ударил по областях в центре и на севере Украины: люди без света, повреждены дома, есть раненые (обновлено)
В результате попадания в энергообъект на Уманщине обесточен ряд потребителей.
Российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Черкасской и Житомирской областей. В Уманском районе часть потребителей — без света. На Житомирщине повреждены дома и есть пострадавшие.
Об этом сообщили начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Атака на Черкасскую область — какие последствия
За прошедшие сутки Черкасчина потерпела вражеские удары. Силы противовоздушной обороны уничтожили над областью один российский беспилотник.
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру. В Уманском районе был поврежден один из таких объектов.
На утро часть потребителей до сих пор остается без электроэнергии. Аварийно-восстановительные бригады работают с ночи, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет в дома.
Атака на Житомирскую область — какие последствия
С вечера 10 ноября российские войска нанесли многочисленные удары дронами по территории Житомирской области. Под атакой оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глубочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской громадах.
В результате вражеских атак повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 автомобилей.
Сейчас известно о четырех пострадавших. Среди них — прибывшие по вызову работники Национальной полиции, попавшие под повторный удар во время документирования российских преступлений.
«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов», — отметил Бунечко.
К слову, 11 ноября российская армия атаковала Костопольскую громаду на Ровенщине. В результате удара повреждены три частных жилых дома. Обошлось без пострадавших.