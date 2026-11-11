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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг ударил по областях в центре и на севере Украины: люди без света, повреждены дома, есть раненые (обновлено)

В результате попадания в энергообъект на Уманщине обесточен ряд потребителей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака российскими дронами «Шахед»

Атака российскими дронами «Шахед» / © ТСН

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Российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Черкасской и Житомирской областей. В Уманском районе часть потребителей — без света. На Житомирщине повреждены дома и есть пострадавшие.

Об этом сообщили начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Атака на Черкасскую область — какие последствия

За прошедшие сутки Черкасчина потерпела вражеские удары. Силы противовоздушной обороны уничтожили над областью один российский беспилотник.

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру. В Уманском районе был поврежден один из таких объектов.

На утро часть потребителей до сих пор остается без электроэнергии. Аварийно-восстановительные бригады работают с ночи, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет в дома.

Атака на Житомирскую область — какие последствия

С вечера 10 ноября российские войска нанесли многочисленные удары дронами по территории Житомирской области. Под атакой оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глубочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской громадах.

В результате вражеских атак повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 автомобилей.

Сейчас известно о четырех пострадавших. Среди них — прибывшие по вызову работники Национальной полиции, попавшие под повторный удар во время документирования российских преступлений.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ведутся работы по ликвидации последствий обстрелов», — отметил Бунечко.

К слову, 11 ноября российская армия атаковала Костопольскую громаду на Ровенщине. В результате удара повреждены три частных жилых дома. Обошлось без пострадавших.

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