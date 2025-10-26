- Дата публикации
Враг ударил по предприятию в Чернигове — МВА
Пострадавших среди людей нет.
В результате атаки вражеских ударных беспилотников зафиксировано попадание в одно из предприятий Чернигова.
Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
«Из-за падения обломков БПЛА на территории предприятия загорелся автомобиль», — говорится в сообщении.
Кроме того, Брижинский заявил, что в результате атаки пострадавших не обнаружено.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали дроном железную дорогу в Чернигове, в результате чего возникли повреждения и пострадал машинист локомотива.
Мы ранее информировали, что россияне уничтожают энергетическую инфраструктуру в Черниговской области.