Враг ударил по предприятию в Чернигове — МВА

Пострадавших среди людей нет.

В результате атаки вражеских ударных беспилотников зафиксировано попадание в одно из предприятий Чернигова.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

«Из-за падения обломков БПЛА на территории предприятия загорелся автомобиль», — говорится в сообщении.

Кроме того, Брижинский заявил, что в результате атаки пострадавших не обнаружено.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали дроном железную дорогу в Чернигове, в результате чего возникли повреждения и пострадал машинист локомотива.

Мы ранее информировали, что россияне уничтожают энергетическую инфраструктуру в Черниговской области.

