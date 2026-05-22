Украина
708
Враг ударил по предприятию в одной из областей: первые детали

Враг устроил ночной террор Полтавщины. Под ударом оказался Миргородский район.

Атака российскими дронами

Атака российскими дронами / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 22 мая атаковали Полтавскую область с помощью беспилотников. Зафиксировано попадание в одно из предприятий.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Ночью оккупанты били дронами по одному из предприятий в Миргородском районе. Попадание беспилотника повредило оборудование.

К счастью, обошлось без раненых.

Напомним, в ночь на 14 мая российская армия атаковала Полтавщину баллистическими ракетами.

К слову, утром 22 мая в Николаеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько мощных взрывов. Перед этим в течение ночи Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в направлении города.

