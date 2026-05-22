Враг ударил по предприятию в одной из областей: первые детали
Враг устроил ночной террор Полтавщины. Под ударом оказался Миргородский район.
Российские войска в ночь на 22 мая атаковали Полтавскую область с помощью беспилотников. Зафиксировано попадание в одно из предприятий.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
Ночью оккупанты били дронами по одному из предприятий в Миргородском районе. Попадание беспилотника повредило оборудование.
К счастью, обошлось без раненых.
Напомним, в ночь на 14 мая российская армия атаковала Полтавщину баллистическими ракетами.
К слову, утром 22 мая в Николаеве во время воздушной тревоги прозвучало несколько мощных взрывов. Перед этим в течение ночи Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в направлении города.