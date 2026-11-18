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Враг ударил по северу Украины: где произошел "прилет" — пожар тушили под угрозой новых атак (фото)
Российская атака привела к возгоранию на территории гражданского промышленного объекта.
Российские военные в ночь на 18 ноября нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Житомирской области, что повлекло пожар. Пожарным пришлось работать в условиях постоянной угрозы повторных атак.
Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС Украины.
Ночью враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Житомирской громаде. В результате попадания на территории возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Тушение осложнялось постоянной угрозой повторных ударов. К ликвидации возгорания привлекли 19 спасателей и пять единиц техники ГСЧС.
Обошлось без пострадавших.
Ликвидация пожара после атаки на Житомирщину (7 фото)
Напомним, в ночь на 11 ноября российские БпЛА массированно атаковали объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в пяти громадах Житомирщины. Были повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 авто. Пострадали четыре человека.
К слову, утром 18 ноября российский дрон попал в рынок в городе Златополь Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек, среди которых 11-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы. На месте удара загорелись торговые павильоны на площади 500 кв. м, также повреждены магазины, жилые дома, производственные помещения и легковые автомобили.