Ликвидация пожара на Житомирщине после атаки 18 ноября

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Российские военные в ночь на 18 ноября нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Житомирской области, что повлекло пожар. Пожарным пришлось работать в условиях постоянной угрозы повторных атак.

Об этом сообщили глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС Украины.

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Ночью враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Житомирской громаде. В результате попадания на территории возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

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Тушение осложнялось постоянной угрозой повторных ударов. К ликвидации возгорания привлекли 19 спасателей и пять единиц техники ГСЧС.

Обошлось без пострадавших.

Ликвидация пожара после атаки на Житомирщину (7 фото)

Напомним, в ночь на 11 ноября российские БпЛА массированно атаковали объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в пяти громадах Житомирщины. Были повреждены жилые дома, частное предприятие и не менее 20 авто. Пострадали четыре человека.

К слову, утром 18 ноября российский дрон попал в рынок в городе Златополь Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек, среди которых 11-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы. На месте удара загорелись торговые павильоны на площади 500 кв. м, также повреждены магазины, жилые дома, производственные помещения и легковые автомобили.

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