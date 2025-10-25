ТСН в социальных сетях

Враг ударил по шахте ДТЭК: под землей находились почти полтысячи работников

К счастью, все горняки, которые были под землей, не пострадали и были успешно подняты на поверхность.

Шахта

Шахта / © Associated Press

Российские войска нанесли новый удар по шахте энергетической компании ДТЭК на Днепропетровщине. На момент атаки под землей работали 496 сотрудников предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По информации компании, всех горняков подняли на поверхность. Никто из работников не пострадал.

В ДТЭК отметили, что это уже седьмая масштабная атака России на угольные предприятия компании только за последние два месяца.

Ранее военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко сообщал, что Россия испытала и, вероятно, будет пытаться масштабировать производство новых управляемых авиабомб с увеличенной дальностью поражения. Первые такие применения были зафиксированы именно на Днепропетровщине.

Также напоминаем, что 25 октября российская армия нанесла ракетный удар по Петропавловской громаде Синельниковского района. В результате обстрела погиб спасатель, еще один был ранен.

