Враг ударил по Запорожской области: ранена женщина — ОВА

Враг попал в частный дом в Запорожском районе.

Последствия удара по Запорожской области

В Запорожском районе в результате российской атаки пострадала 42-летняя женщина, также зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг атаковал Запорожский район. Под удар попал частный дом — дом поврежден. Пострадала 42-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате еще одного удара по территории района поврежден жилой дом: изуродован фасад, выбиты окна и повреждена крыша.

Предварительно в результате второго удара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Сумах в ночь на 11 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в результате удара россиян по детскому саду в Сумах погибли работницы этого дошкольного учреждения — 45-летняя Лариса Гордиенко и 48-летняя Тамара Ясенова.

