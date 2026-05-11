- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг ударил по Запорожской области: ранена женщина — ОВА
Враг попал в частный дом в Запорожском районе.
В Запорожском районе в результате российской атаки пострадала 42-летняя женщина, также зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Враг атаковал Запорожский район. Под удар попал частный дом — дом поврежден. Пострадала 42-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
По данным ОВА, в результате еще одного удара по территории района поврежден жилой дом: изуродован фасад, выбиты окна и повреждена крыша.
Предварительно в результате второго удара пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Сумах в ночь на 11 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в результате удара россиян по детскому саду в Сумах погибли работницы этого дошкольного учреждения — 45-летняя Лариса Гордиенко и 48-летняя Тамара Ясенова.