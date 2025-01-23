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Враг ударил по Запорожью: 16 человек получили ранения

Враг ударил по Запорожью: 16 человек получили ранения

Среди пострадавших – сотрудники ГСЧС / Фото: Getty Images

Число пострадавших продолжает расти.

В ночь на 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По информации мониторинговых каналов, предварительно были применены 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Есть попадание в жилые дома повлекло за собой взрывную волну, которой выбиты окна и повреждена крыша.

4 сотрудника ГСЧС получили ранения.

Пока известно о 16 пострадавших.

Уточняется информация о людях под завалами.

Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

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