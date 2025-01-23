Враг ударил по Запорожью: 16 человек получили ранения

Число пострадавших продолжает расти.
В ночь на 23 января 2025 года враг атаковал Запорожье.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По информации мониторинговых каналов, предварительно были применены 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Есть попадание в жилые дома повлекло за собой взрывную волну, которой выбиты окна и повреждена крыша.
4 сотрудника ГСЧС получили ранения.
Пока известно о 16 пострадавших.
Уточняется информация о людях под завалами.
Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.
Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.
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